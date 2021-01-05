يبحث قراصنة الإنترنت دوما عن شبكات الواي فاي غير الآمنة، لاستخدامها في مهاجمة الأجهزة، وسرقة المعلومات الشخصية، أو تنزيل ملفات غير قانونية عبر شبكتك الخاصة. ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية، ينصح خبراء التقنية بحماية الشبكة المنزلية بشكل لا يقبل الاختراق، وذلك بـ5 طرق، هي: بداية، عليك التحقق من الأجهزة المتصلة بالراوتر الخاص بك، ثم قم بتشفير الاتصال، مع تغيير بيانات الدخول لصفحة الإعدادات، واختيار طريقة تشفير قوية، وعزز أمان الشبكة بعمل كلمة مرور قوية ومعقدة لا يمكن التنبؤ بها أو معرفتها بسهولة، ثم غير اسم الشبكة الافتراضية، مع إنشاء شبكة خاصة بضيوفك، وأخيرا اجعل شبكة منزلك مخفية.اختر طريقة تشفير قويةتحقق من الأجهزة المتصلة وشفّر الاتصالأنشئ شبكة خاصة بالضيوف والأصدقاءغيّر بيانات الدخول لصفحة الإعداداتغير اسم الشبكة وكلمة المرور دوريا