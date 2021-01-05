فازت الطالبة السعودية ريناد حسين بكأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كأفضل مخترعة على مستوى العالم لعام 2020. إذ توصلت لابتكار يتيح لنحو 644 مليون أصم حول العالم قيادة السيارات، لاسيما أن بعض الدول تمنع هذه الفئة من القيادة، فيما يمنحهم الابتكار القدرة على إدراك الأصوات حولهم عبر حاسة البصر، ما يحد من المخاطر التي يتعرضون لها، عبر مستشعرات صوتية تتولى ترجمة الأصوات الخارجية وترسلها إلى قائد المركبة عبر شاشة، ما يمكن الأصم من التعرف على الأصوات المحيطة به. يذكر أن ريناد حصدت الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا 2019، قبل حصولها على ذهبية أولمبياد كوريا الدولي الأخير.