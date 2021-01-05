أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقا عاما ثالثا في بريطانيا وطلب من المواطنين التزام المنازل لاحتواء الفايروس المتحور الأكثر عدوى من كورونا.

وقال جونسون في كلمة متلفزة: «يجب أن ندخل في إغلاق وطني جديد وهو أمر صعب لكنه كاف لاحتواء الفايروس المتحور.. هذا يعني أن الحكومة تطلب مرة أخرى من السكان البقاء في المنزل».

وأعلن أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد حتى منتصف فبراير، كما يجب على جميع المطاعم وأماكن الضيافة الأخرى إغلاق أبوابها اعتبارا من أمس (الثلاثاء)، في حين أن المطاعم ستكون قادرة على بيع الطعام للتسليم أو الوجبات الجاهزة، داعيا المواطنين إلى اتباع القواعد الجديدة.