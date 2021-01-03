وجهت الفنانة الكويتية شمس انتقادات لاذعة للمغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، حول تصريحات الأخيرة وتصالحها مع الجمهور، بعدما شرحت وجهة نظرها.وقالت شمس في لقاء تلفزيوني (السبت) شيرين ليس لديها وعي.. أكثر ما استفزني في تصريحاتها كلمة العوانس ما يؤكد أن كلامها خال من أي رقي أو إنسانية.واعتبرت شمس أغلب الفنانات ليس لديهن ثقافة، وتابعت: «لا توجد امرأة عانس لكن توجد امرأة لا تريد الزواج».يذكر أن شيرين أطلقت (الخميس) الماضي كليب أغنية «مصر أرض الجمال» لتهنئة المصريين وشعوب العالم ببداية عام جديد مليء بالخير. داعية الجميع لزيارة مصر، في رسالة تبعث الأمل والتفاؤل بمناسبة حلول 2021.