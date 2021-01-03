نشر المطرب الجزائري الشاب خالد مجموعة صور على حسابه في «انستغرام» (الأحد) بجوار سيارة السباق خاصته، وعلق عليها: «في دبي»، ما اعتبرها معلقون إشارة من الشاب خالد لعدم تعرضه لحادثة سير، بعدما تناقل رواد التواصل شائعة وفاته في «دبي»، كأول ضحايا 2021. فيما أكدت مصادر أن الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يصبه سوء.وحصل نجم الراي الجزائري أخيراً على درع «يوتيوب» الذهبي، إثر تخطي مشتركي قناته على موقع الفيديوهات أكثر من مليون مشترك. فيما احتفل باستلامه الجائزة معلقاً بالفرنسية: «شكراً».يذكر أن الشاب خالد طرح قبل أشهر أغنية «جميلتى بيروت»، تضامناً ودعماً للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.