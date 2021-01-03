مجددا، أثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف موجة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحها لقناة تلفزيونية (السبت)، بأنها لن تقبل الزواج مرة رابعة إلا من الفنان العالمي جورج كلوني.واستدركت: «تتوفر في كلوني ومحمود حميدة مواصفات فارس الأحلام الذي أتمنى الارتباط به».وردت رانيا على التعليقات المتداولة حول ارتدائها الفساتين الجريئة قائلة: «لما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش.. أنا اتربيت في بيت محدش قالي البسي ده وما تلبسيش ده».وعن رأيها في المتحرشين، ردت: «أنا تعرضت للتحرش الجسدي واللفظي، ولو أملك الحكم لقررت إخصاء كل المتحرشين.. هذا أكبر رادع لهؤلاء».