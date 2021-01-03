سدد معلم مصري 3 طعنات قاتلة لزوجته المعلمة أمام زملائها في المدرسة، زاعما أنها تخونه عبر «واتساب».ووفق صحف مصرية (الأحد)، دخل الجاني فناء مدرسة في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة، وقتل زوجته بخنجر وجهه لمناطق عدة في رقبتها وصدرها.وفي التحقيقات: كشف الزوج أنه كان يشك في سلوكها، إذ راقب هاتفها لأشهر قبل اتخاذ قرار جريمته.وانتظر الجاني بجوار جثة ضحيته حتى حضرت الشرطة للقبض عليه.فيما قررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات حول الواقعة لاكتشاف ملابستها وصحة ما يدعيه الزوج قبل تحويله إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.