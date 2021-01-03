قضت محكمة إماراتية بسجن إيراني في العقد الخامس 3 سنوات، لانتحاله شخصية آخر، واستخدام هوية مزورة للزواج من مواطنته (38 عاماً).ووفق وسائل إعلام محلية (الأحد)، اكتشفت الزوجة أنها لا تعرف اسم الرجل الذي تزوجته منذ 12 عاماً، حين رغبت في استخراج جواز سفر لابنهما البالغ 11 عاماً، غير أنه ظل يتهرب كونه لا يملك وثائق هوية حقيقية.وأمام قاضي جنايات دبي قالت: «تزوجنا في المحكمة الشرعية وقدم هوية بصورته واسما منتحلا.. لكنه اعترف أخيرا باسمه الحقيقي وادعى أن عائلتي وشهود الزواج كانوا على علم بهويته الحقيقية».فيما أدانت المحكمة الزوج المزور مع ترحيله بعد انتهاء فترة سجنه.