كشف الاستشاري السعودي الدكتور خالد النمر أسوأ أوقات التدخين.وكتب أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين تغريدة على حسابه في «تويتر» (الأحد) خص بها المدخنين، أكد فيها أن أسوأ أوقات التدخين هي: أثناء بذل مجهود بدني، وعند الانفعال النفسي. ولضمان صحة أفضل للقلب، نصح النمر بالمشي السريع لمدة ساعة ونصف يوميا.ويحذر خبراء الصحة من خطورة التدخين على صحة المدخنين والمحيطين بهم، إذ يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والانسداد الرئوي المزمن (COPD) (بما في ذلك انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن)، علاوة على تسببه في سرطانات الرئة، والحنجرة والفم والمثانة والبنكرياس، كما يرفع ضغط الدم.