رفعت لاعبة كرة القدم الأرجنتينية يوجينيا لابروفيتولا دعوى قضائيا لتثبت أنها ابنة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، تقول يوجينيا: «أبلغوني أنني متبناة، رغم أنهم لموا شملي قبل شهرين بوالدتي ومن يقال إنه والدي.. أنا متأكدة أني ابنة مارادونا وسيثبت الحمض النووي ذلك».وتمارس يوجينيا (25 عاماً) كرة القدم بنفس القميص رقم 10 الذي استخدمه مارادونا، وتصف نفسها على التواصل «لاعبة كرة قدم وفنانة أحيانا».وبهذا تنضم لـ7 يحاربون للاعتراف بأنهم أبناء شرعيين لمارادونا، منهم لاعب الكرة سانتياغو لارا (19 عاما)، والشابة ماغالي غيل (24 عاما)، ما يشعل التنافس المحموم على ثروة مقدرة بالمليارات.