في دراسة أجراها المعهد الأمريكي للسرطان، كشف الباحثون 5 عادات تهدد بالإصابة بالسرطان، ما يزيد الوفاة المبكرة.ووفق موقع «إنسايدر» (الأحد)، يحذر علماء المعهد من تناول المسكنات دون وصفة، خصوصا لمن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ورغم تقليله المخاطر الصحية، إلا أن تناول 100 ملليغرام من الإسبرين يوميا تزيد الإصابة بالسرطان المتقدم بنسبة 20%.فيما ينذر الإفراط في استخدام مكواة وصبغة الشعر بالإصابة بسرطان الثدي والمبيض.وتؤدي حبوب إنقاص الوزن دون استشارة إلى الإصابة بسرطان الدماغ، كما أشارت النتائج إلى أن الجلوس مطولاً وقلة النشاط الرياضي، أصاب 8000 مشارك بالسرطان من بين 12000 على مدى 5 سنوات.