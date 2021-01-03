على غرار الإقامة الفنية العالمية في عدد من عواصم الفن العالمي، انطلق برنامج الإقامة الفنية بعنوان «فنانة في إقامة» في المملكة لأول مرة، وذلك في عروس البحر الأحمر (السبت) ويستمر لأسبوعين، بمشاركة 10 فنانات سعوديات و5 ضيفات شرف، هن: علا حجازي، ونورة القحطاني، وتغريد البقشي، ونجلاء السليم، وفاطمة النمر.وفي هذا السياق، تقول منظمة البرنامج الفنانة منال باحنشل لـ«عكاظ»: «البرنامج فني مهم كونه أحد أشكال الفن المعاصر، كما أنه أحد أنشطة وبرامج مركز منال، أول حاضنة لإدارة وتطوير مواهب الفنون البصرية في السعودية، بترخيص من الهيئة العامة للترفيه، إذ يساهم في دعم برامج جودة الحياة باعتبارها أحد أهداف رؤية 2030».وتضيف باحنشل: «ويستقبل البرنامج فنانات مبدعات لتطوير وممارسة شغفهن من خلال توفير الوقت والمساحة لهن، وتعزيز التفكير النقدي والتبادل الثقافي والتوعية الفنية، إلى جانب تنمية الممارسة الإبداعية والروح الابتكارية، فيما تشهد أيام برنامج الإقامة الفنية حوارات ولقاءات مكثفة بين الفنانات في أجواء من الإبداع الحر في مجالات الرسم والتشكيل ومختلف الفنون البصرية. كما سيتاح للمشاركات الاطلاع على الكثير من الأفكار والاتجاهات الفنية السائدة في العالم اليوم، من خلال الدورات المقدمة كأحد أنشطة البرنامج المتنوعة والهادفة».