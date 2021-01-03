أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس (السبت)، أن قطاع الأمن الجنائي ضبط متهماً رئيسياً (عسكري من منسوبي الوزارة) و3 جناة آخرين في واقعة دهس شخص في محافظة مبارك الكبير، ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت الإدارة أنه يجري التحقيق مع الجناة ومعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الإدارة قد أفادت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يوم الأربعاء الموافق 2020/12/30 يفيد بدهس شخص في محافظة مبارك الكبير، موضحة انتقال رجال الأمن إلى محل الواقعة على الفور، وتم نقله بالإسعاف إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة أمس، حيث أفاد المبلغ بمواصفات مركبة الجاني، واتضح أنه من منتسبي وزارة الداخلية برتبة «عريف»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت تكثيف عمليات البحث والتحري للتوصل إلى الجناة ومعرفة ملابسات الواقعة بأسرع وقت ممكن لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، قبل أن تعلن ضبط المتهم الرئيسي والجناة الآخرين.

ووفقا لصحيفة «المجلس» الإلكترونية الكويتية، فقد تعرض شخص من فئة «البدون» يبلغ من العمر 33 عاما، حتفه متأثرا بـ4 طعنات تلقاها داخل «ديوانية» ثم دهسه بمركبة عمداً حيث نقل إلى مستشفى العدان قبل أن يفارق الحياة.