رفعت طفلة بريطانية (12 عاماً) قضية ضد «تيك توك»، مؤكدة أن الشركة تسرب بيانات الأطفال لشركات الإعلانات بهدف تحقيق الأرباح.وقررت محكمة محلية الاحتفاظ بسرية هوية الطفلة مع استمرار القضية التي تدعمها رئيسة مفوضية الأطفال في إنجلترا آن لونغفيلد.ووفق BBC البريطانية، ترى لونغفيلد أن «تيك توك» خرق قوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.بينما أكدت الشركة على لسان متحدثها أنها تملك «سياسات قوية» لحماية الأطفال ولا تسمح لمن دون الـ13 عاماً بالانضمام إليها، غير أن لونغفيلد تسعى لاتخاذ تدابير أكبر لحماية ما دون سن 16 عاماً، من ملايين مشاركي الفيديوهات في إنجلترا وخارجها.