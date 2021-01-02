في وقت احتفت فيه السيدة اليابانية كين تاناكا، التي تعد أكبر معمرة على كوكب الأرض، بذكرى ميلادها الـ118 أمس (السبت)، ينتظر أن تشارك تاناكا في أولمبياد دورة الألعاب التي ستقام في طوكيو خلال الفترة من 8 يوليو إلى 23 أغسطس القادم.ووفق صحيفة «ماينيتشي» اليابانية، باتت تاناكا اعتباراً من عام 2018، تحمل لقب «أقدم سكان الأرض»، ووفقاً للخطة التي وضعتها اللجنة المنظمة للأولمبياد اليابانية، ستقطع تاناكا المولودة في 2 يناير عام 1903، نحو 200 متر على كرسي متحرك يوم 11 مايو القادم، حاملة بيدها الشعلة الأولمبية، كأول تقليد احتفائي من نوعه في الحدث الرياضي المنتظر.