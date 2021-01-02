أثار الفنان المصري أحمد حلمي موجة من التعليقات الضاحكة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما نشر على حسابه في «تويتر» فجر (السبت)، صورة لمدرسته التي أكمل فيها مرحلته الثانوية بمدينة جدة السعودية.وأرفق تعليقاً استعاد فيه ذكريات وصفها بـ«مخجلة الآن»، قائلاً: «دي مدرستي في مدينة جدة بالمملكة.. ذكريات لا تنسى.. كان طلاب المدرسة كلهم بيدخلوا من الباب الرئيسي، وأنا الوحيد اللي بدخل من الباب الصغير، على يمين الصورة، لأني دايماً كنت باجي متأخر، والباب الكبير بيكون اتقفل».ودعا الطلاب إلى الاهتمام بالدراسة حتى ولو عن بعد، كونها مرحلة بناء الفكر واكتساب العلم والمعرفة ما يؤهل لحياة أفضل.