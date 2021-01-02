تسببت لعبة نارية في قطع رأس رجل فرنسي خلال احتفالات العام الجديد، فيما أصيب رجل آخر في الحادث الذي وقع في بوفزهايم على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب ستراسبورغ وبالقرب من الحدود الألمانية.

ورغم أن تفاصيل الحادث ما زالت مبهمة، إلا أن صحيفة «دي إن إيه» المحلية، ذكرت أن اللعبة النارية لم تنفجر في البداية عندما اشتعلت، ولكنها انفجرت عندما اقترب الرجلان منها.

وكان قد تم حظر بيع الألعاب النارية والاستخدام الخاص لها منذ بداية ديسمبر، في محاولة لخفض عدد حالات الطوارئ الطبية في فترة تتعرض الخدمات الطبية للضغط جراء جائحة كورونا.