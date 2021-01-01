أشعل بهاء سلطان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل أمس (الخميس)، بعدما أكد حفظه القرآن الكريم بالكامل خلال عام 2020، فيما أكد نقيب القراء في مصر وشيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ محمد حشاد، أن قراءته تفتقد العديد من القواعد اللغوية ما تجعله يقرأ القرآن بشكل غير صحيح.وكان سلطان قد أكد حفظه القرآن في لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إذ حرص على تقديم مجموعة من الابتهالات الدينية أثناء الحلقة.وفور بث الحلقة، خرج حشاد قائلاً: «أنا سعيد بحفظه القرآن، لكن السؤال: كيف حفظ القرآن كاملاً خلال هذه الفترة القصيرة»، وطالبه بالرجوع لشيخ مختص ليعلمه القواعد الصحيحة للقراءة، واستدرك: «سمعت عدداً من المقاطع لبهاء سلطان على يوتيوب وبها الكثير من الأخطاء النحوية».وتابع: «لا مانع من انضمام سلطان لنقابة قراء القرآن الكريم، ولكن لابد من تركه الغناء واقتصار تقديمه على القرآن والابتهالات الدينية»، موضحاً أن الفرصة متاحة لانضمام أي فنان يرغب بذلك، ولكن بشروط، أهمها توافر شروط الانضمام بحفظ القرآن بشكل جيد، وحسن السمعة والسيرة والسلوك.وشدد على الفنانين بعدم نشر مقاطع صوتية لقراءة القرآن الكريم على موقع «يوتيوب»، لأن الغناء لا يتناسب مع القرآن الكريم، كما أن العديد منهم لا يتقن قراءة القرآن بشكل صحيح.