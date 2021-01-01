نفقت مئات الطيور بعد إطلاق الكثير من الأشخاص ألعاباً نارية في العاصمة الإيطالية عشية العام الجديد، وفقاً لجماعات حقوق الحيوان التي وصفت ما حدث بأنه «مجزرة».



وأظهر مقطع مصور للشوارع قرب محطة القطار الرئيسية في روما، عدداً كبيراً من الطيور النافقة معظمها لطائر الزرزور، متناثرة على الأرض.



ورغم أن سبب النفوق ليس واضحاً، إلا أن المنظمة الدولية لحماية الحيوانات قالت إنه يبدو مرتبطاً بالألعاب النارية مدوية الصوت التي تطلق في الأحياء المشجرة والتي تستخدمها الطيور لأعشاشها.



وأضافت المتحدثة باسم المنظمة لوردانا ديغليو: «يمكن أن يكونوا قد نفقوا بسبب الخوف، يمكنهم الطيران معاً والتخبط في بعضهم البعض، أو التخبط في النوافذ أو خطوط الكهرباء».