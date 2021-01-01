في علامة على انهيار قيمة الصحف الإقليمية، أعلنت شركة (جى بي إل) الإعلامية البريطانية أمس (الخميس)، والتي تمتلك صحف شهيرة مثل «سكوتسمان» و«يوركشير بوست» أنه قد تم بيعها لمجموعة نشر تم تشكيلها أخيراً تحت مسمى «ناشيونال وورلد»، مملوكة من قبل المدير التنفيذي السابق صحيفة «ديلي ميرور» ديفيد مونتغمري مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط، حسب ما أوردته صحيفة «الغارديان» اللندنية.

وأضافت أن ذلك الاتفاق سيؤثر على أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية، بما في ذلك الصحف ذات الأسماء العريقة مثل «سكوتلند أون سنداي»، «بلفاست نيوزلتر»، «شيفيلد ستار» و«سندرلاند إكو».

وألمحت إلى أن «جى بي إل» تعتبر عملاقا إعلاميا في الإقليم الأسكتلندي، وقامت بسلسلة من عمليات الاستحواذ باهظة الثمن، حيث دفعت 570 مليون جنيه إسترليني مقابل مجموعة «يوركشير بوست» عام 2002، كما دفعت مبلغ 160 مليون جنيه إسترليني لمجموعة «سكوتسمان» في 2005.

وأشارت إلى أن العملاق الإعلامي تعرض لأزمة مالية وضرر شديد بسبب سيطرة الإعلام الرقمي على الأخبار إضافة إلى الركود العالمي عام 2008.

ولكن الآن ستتم إدارة الصحف من قبل مونتغمري، ومارك هولينزهيد الذي كان مدير العمليات الرئيسي لشركة «ترينيتي ميرور» حتى عام 2014.

وذكرت الصحيفة اللندنية أن صحفيي «جى بي إل» عانوا منذ سنوات بفترة مقلقة للغاية تخللها جولات من تسريح لعدد من الموظفين، إضافة إلى أن الشركة كانت معروضة للبيع ولكن دون أن يتقدم أحد للشراء.

وأوضح ديفيد مونتغمري في بيان له أمس نيته تنمية الشركة التي شهدت انكماشًا أكثر من النمو، وأكد أن الهدف هو الحفاظ على الألقاب الحالية للشركة ومستويات التوظيف، مبينا أن الموظفين في حاجة ماسة إلى الضمان والاستقرار.