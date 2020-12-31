شددت الخارجية المصرية على «أهمية صدق النوايا» قبل المصالحة الحقيقية مع قطر، ما يعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، ويزيد التضامن ويحافظ على المصالح المشتركة مع مراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية، ويحافظ على الأمن القومي العربي.



وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صحفي على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك، إن بلاده تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي، والتوصل إلى المصالحة، بما يعيد اللحمة داخل البيت العربي، ويتيح المجال للتعاون البناء وحفظ مصالح كافة الأطراف.