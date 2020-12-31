أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلغاء استخدام أجهزة المسح الحراري وقياس درجات الحرارة اليدوية عند كافة مداخل المنشآت، وإلغاء بروتوكولات خدمة صف السيارات وتحديدا تغطية المقاعد وعجلة القيادة بالبلاستيك.

جاء ذلك وفقاً لتحديث صادر عن «اقتصادية دبي» بخصوص القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في الإمارة، حيث سيتم تطبيق التحديث اعتباراً من 1 يناير 2021.

وتواصل «اقتصادية دبي» متابعة مجتمع الأعمال في دبي لتطبيق أعلى مستويات الوعي والالتزام بالتدابير الاحترازية، مؤكدة استمرار رصدها لمخالفات الإجراءات الوقائية.