سجل باحثون من الجامعة الأمريكية في الشارقة بدولة الإمارات، براءة اختراع في الولايات المتحدة لعلاج سرطان الثدي، باستخدام كبسولات نانوية دقيقة تستهدف الخلايا السرطانية دون السليمة، ما يقلل الآثار السلبية للعلاج الكيميائي. ووفق موقع «نيويورك تايمز» الأمريكي (الأربعاء)، يحسّن العلاج الجديد حياة مرضى السرطان، إذ تضم الكبسولات ناقلات نانوية تحوي عقار الهربستون، وبمجرد وصولها للأنسجة السرطانية والارتباط بها، ينطلق الدواء عبر موجات فوق صوتية، ما يضمن وصول تركيزات عالية منه إلى خلايا الأورام الخبيثة، دون أن تتفاعل سلبيا مع الخلايا السليمة في جسم المريض، ما يجنبه الآثار المنهكة للعلاج التقليدي، المتبع حاليا حول العالم.