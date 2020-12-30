هز تعليق على صورة نشرتها الفنانة يسرا اللوزي على حسابها في «أنستغرام»، مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أثار موجة واسعة من ردود الفعل التضامنية، إذ وصف متابع اللوزي بـ«أم الطرشة»، لمرض ابنتها بضعف السمع. بينما لم تتجاهله اللوزي ولقنته درسا مطولاً، مؤكدة فخرها بابنتها، وقالت: «أولا المصطلح الصحيح هو الصم وليس الطرش.. فخورة بأنني أم طفلة صماء علمتني كثيرا جداً، وألهمتني أن أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد وعلى أساسه كل أطفال مصر هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، ليتلقوا الدعم والرعاية منذ الصغر.. رغم أن عمرها 6 سنين أثرت على شعب كامل.. ممكن تقولي حضرتك أنجزت إيه في حياتك»؟.