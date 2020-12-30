حذرت خبيرة الأوبئة السعودية الدكتورة حنان بلخي من التعامل مع الحيوانات إلا لضرورة، كونها المسؤول الأول عن تفشي الأوبئة. وفي سلسلة تغريدات على حسابها في «تويتر» (الأربعاء)، كتبت بلخي مسؤولة المضادات الحيوية في منظمة الصحة العالمية: «نشوء كورونا مصدره حيواني، وما نشهده تكرار بشكل أوسع لما حدث مع انتشار الانفلونزا الإسبانية، وانفلونزا الطيور والخنازير والسارس والميرس، ورغم تحذير علماء الأمراض المعدية من إمكانية خروج هذه الأمراض عن السيطرة وإحداث جائجة، لم تكن الاستجابة كافية ما أدى لنشوء كوفيد-19»، ونصحت بلخي بالتعامل النظيف مع الحيوانات (حية أو أثناء تنظيفها وسلخها وصيدها وأكلها)، واتباع النظافة العامة، ما يمنع وصول إفرازاتها إلى الإنسان.