رغم أن التشغيل التلقائي للفيديوهات على «فيسبوك» ميزة تفترض في الأساس رغبتك في وقفها، إلا أنها مع ذلك لا تتوقف إلا إذا تم تعطيلها. ووفق موقع «ذا فيرج» التقني، يقدّم الخبراء 5 خطوات بسيطة تمكنك من تعطيلها فورا، وذلك بالانتقال إلى حسابك في فيسبوك عبر متصفح الويب، وفي الصفحة الرئيسية، اضغط على الزر المتجه للأسفل في أعلى الجهة اليمنى من الصفحة، ومن القائمة المنسدلة، اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية ثم اختر الإعدادات، ومن ثم اضغط على خيار (الفيديو) Video في الجهة اليسرى من الشاشة. وأخيرا بدل الزر بجوار خيار (تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا) Auto-Play Videos إلى وضع عدم التشغيل.