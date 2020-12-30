أعلنت السلطات الصحية في الهند، الثلاثاء، تسجيل إصابة 6 أشخاص عادوا من بريطانيا في الأسابيع القليلة الماضية بسلالة جديدة شديدة العدوى من فايروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الهندية أن المرضى الـ6 معزولون، وأضاف أنه يجري حاليا تعقب زملائهم المسافرين، «كما يجري وضع معارفهم المقربين في الحجر الصحي».

وقالت الوزارة إن الهند علقت جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى نهاية الشهر، لكن نحو 33000 مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر، قبل سريان الحظر.

وأضافت الوزارة أن الفحوص أثبتت إصابة 114 شخصا من بين هؤلاء الوافدين، بفايروس كورونا وأن عيناتهم تخضع لفحص السلالة الجديدة التي اكتشفت حالات إصابة بها، في أنحاء من أوروبا وآسيا.