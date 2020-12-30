حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من أخطار «مرتفعة» تسببها سلالتا كوفيد - 19 المتحوّرتان اللتان اكتشفتا مؤخرا، وبالتالي من تفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية وارتفاع معدّل الوفيات نظرا لقدرتهما الكبرى على التفشي.

واعتبر المركز الأوروبي في تقرير نشر (الثلاثاء)، أنه على الرغم من «عدم توافر معلومات عن إصابات أكثر خطورة» بسبب هاتين السلالتين المتحوّرتين، إلا أن قدرتهما الكبرى على التفشي ستؤدي إلى «زيادة حالات الاستشفاء والوفيات»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبرت الوكالة ومقرها استوكهولم أن هذا الأمر يصح خصوصا بالنسبة «للمسنين أو للمصابين بأمراض مزمنة». ويسلّط التقرير الضوء على السلالتين المتحوّرتين اللتين اكتشفتا مؤخرا في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا، واللتين تظهران «قدرة كبرى على التفشي».

ورُصدت أكثر من 3 آلاف إصابة بسلالة بريطانية متحوّرة من كوفيد - 19 في المملكة المتحدة ودول أخرى. كذلك رُصدت نحو 300 إصابة بسلالة متحوّرة أخرى في جنوب أفريقيا و3 إصابات بها في أوروبا (إصابتان في المملكة المتحدة وإصابة في فنلندا)، والإصابات الـ3 تعود لأشخاص وافدين من جنوب أفريقيا.