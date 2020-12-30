سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو، أول إصابة بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، لشاب في العشرينات من عمره لم يسافر في حياته إلى خارج البلاد.

وقال حاكم الولاية جاريد بوليس في «تغريدة»: «اكتشفنا أول حالة في كولورادو لفايروس كورونا المتحور، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في المملكة المتحدة. تعد صحة وسلامة مواطني الولاية على رأس أولوياتنا وسنراقب هذه الحالة، بالإضافة إلى جميع مؤشرات كوفيد-19 عن كثب».

وأوضح أن المصاب شاب في العشرينات من عمره وليس له سجل سفر، وهو يخضع حاليا للعزل الصحي، مؤكدا أنه تم إبلاغ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) عن تسجيل هذه الحالة.