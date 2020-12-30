يبدو أن «جواز سفر كورونا» كوثيقة إلزامية للسفر خلال عام 2021، بات قريباً من الاعتماد، بعدما أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف (الثلاثاء) أنه يتعاون مع ائتلاف أممي واسع لإطلاق تأشيرة مرور مشتركة CommonPass قابلة للتشغيل في كل مطارات العالم، عبارة عن محفظة إلكترونية يمكنها تقديم إجابة بسيطة حول ما إذا كان المسافر يستوفي معايير السفر أم لا.ويتضمن «الجواز الإلكتروني» سجلاً صحياً لحاملها يؤكد خلوه من كوفيد- 19، واللقاحات التي تلقاها، ما يسهّل التحقق من السجلات الصحية لجميع المسافرين جواً، وتقييم موثوقية المختبرات وسجلات التطعيم وموافاتها لمتطلبات الفحص الصحي لبلد الوصول، مع ضمان حماية خصوصية البيانات.