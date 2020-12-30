أكد متعافون بريطانيون من فايروس كورونا، أنهم يشمون رائحة كريهة كالتي تصدر من السمك والكبريت.ووفق «إندبندنت» (الثلاثاء)، قال رئيس جمعية جراحي الأنف والأذن والحنجرة البريطانية البروفيسور نيرمال كومار: «هو عرض غريب لكوفيد-19، يعرف بـ«باروسميا» أي تشوه حاسة الشم، ويؤثر أكثر على العاملين بالقطاع الصحي والشباب، ويشكو منه المئات ممن يتلقون علاجاً لفقدان الشم على المدى الطويل، إذ يعانون من هلوسة شمية لأسابيع أو أشهر بعد التعافي من الفايروس الذي يتلف الناقلات العصبية التي توصل الرسائل إلى الدماغ».ونصح بعمل جلسات تدريب على الشم يتم فيها استنشاق زيوتاً نباتية كالورد والقرنفل والليمون لتشجيع الحاسة على العودة ولو ببطء.