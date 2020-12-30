كشف مطورو «واتساب» أن التطبيق سيشهد 3 تعديلات جديدة مع حلول عام 2021. وتوقعوا أن تفعل هذه الخصائص النوعية اعتباراً من 8 فبراير القادم.ووفق موقع WABetaInfo التقني (الثلاثاء)، سيتم إطلاق المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب، علما بأنها متوفرة حاليا على التطبيق في الهواتف المحمولة فقط، كما سيتاح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات بطريقة سلسلة، وذلك عن طريق نسخها من مكتبة الصور، ومن ثم لصقها مباشرة على شريط المحادثة، وأخيراً، سيطلب من مستخدمي التطبيق الموافقة على الشروط وسياسات الخصوصية الجديدة، وفي حال رفض أي مستخدم، فسيكون حسابه معرضاً للإغلاق الفوري دون سابق إنذار.