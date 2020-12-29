أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أن الهيئة حصلت على حق بث أحد أبرز أعمال الفنان المصري عادل إمام بشكل حصري، وقال في تغريدة فجر (الثلاثاء): «يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبا على منصة (شاهد VIP) لأول مرة في التاريخ». وضمّن آل الشيخ في التغريدة مقاطع من العمل الذي يعد أطول المسرحيات عرضا في العالم العربي، إذ بدأ عرضها عام 1999 واستمر حتى 2010، وشارك في بطولتها الراحل عزت أبوعوف وشيرين سيف النصر، من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.