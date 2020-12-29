فند رئيس المركز المصري للبحوث سابقاً، استشاري الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر، 5 شائعات تثير مخاوف البعض، خصوصا خلال جائحة كورونا. ونصح في مداخلة تلفزيونية (الثلاثاء) بعدم تصديق كل ما ينشر على منصات التواصل، لاسيما أن 90% من أخبارها تنطوي على أخطاء طبية لا تستند إلى حقائق. وقال: «استخدام المايكروويف في تسخين الطعام لا يؤدي للإصابة بالسرطان، كما لم يثبت علمياً أن مرقة الدجاج تحفّز نمو الخلايا الخبيثة»، مضيفا: «وعن فايروس كورونا، فلا يمكن للبرد والثلج أن يقتلاه، كما أن التحليل والمسحة ليست مؤامرة كونية، أما اللقاحات ضده فلا تهدف لتغيير صفات الإنسان الوراثية»، واختتم «لا تصدقوا الشائعات».