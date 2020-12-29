عقب تداول أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية يسرا، إثر إصابتها بفايروس كورونا قبل 4 أيام، كشفت مديرة أعمالها «الحاجة علية» (الثلاثاء) أن يسرا تعاني من مشكلات في التنفس، لأنها مصابة منذ طفولتها بـ«الربو». ما أثر على جهازها التنفسي، واستدركت: «حالتها مطمئنة، بدليل أنها لم تنقل إلى مستشفى عزل حتى الآن».وأكدت مديرة الأعمال أن يسرا تتبع بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة، وتخضع للعزل المنزلي منذ يوم الجمعة الماضي، لافتة إلى أنها ستجري المسحة الثانية لكورونا خلال الأيام القليلة القادمة.يذكر أن يسرا كتبت على صفحتها في «فيسبوك» قبل أيام: «أتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفايروس كورونا.. كما أوجه شكراً خاصاً جداً جداً لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكراً للجميع».