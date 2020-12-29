قرر مستشفى مصري معاقبة ممرض وأخصائي تمريض بخصم 3 أيام من راتب كل منهما، بعد ضبطهما وهما يلعبان في لعبة PUBG (ببجي).

وأشار مدير المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة المصرية أشرف القلفاط إلى أنه اتخذ هذا القرار بناء على مذكرة رفعتها مشرفة الفترة المسائية خلال اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، تفيد بقيام المشار إليهما باللعب من خلال جهاز لابتوب بحوزتهما، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر يعرقل سير العمل داخل المستشفى.

وقد أثار فعل الممرضين غضب المترددين على المستشفى من ذوي المرضى. وأوضح مقدم الشكوى الذي التقط صورة الممرضين أثناء قيامهما باللعب أنه ذهب إلى المستشفى لإنهاء إجراءات غسيل وتكفين والد صديقه المتوفى بفايروس كورونا، وكانت الإجراءات تسير ببطء داخل المستشفى. وأضاف أنه توجه إلى قسم الاستقبال مع المتبرع بغسيل وتكفين المتوفى للاستفسار عن عامل المشرحة، تمهيدا لنقل جثمان والد صديقه المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

وتابع أنه فوجئ برؤية اثنين من الممرضين يلعبان «ببجي» على جهاز لابتوب في أوقات عملهما، مضيفا: «تحدثت معهما لعلهما ينتبهان لي ولطلبي، إلا أنهما استمرا في اللعب دون مراعاة لطلبات ذوي الحالات المرضية المترددة على المستشفى».