أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، (الإثنين)، أنه تم اعتماد اللقاح الصيني في مصر، وسيعلن ذلك رسميا خلال ساعات.

وكشفت خطة للحكومة لتوزيع لقاح كورونا بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل. وأعلنت في لقاء مع قناة «العربية»، وجود موقع إلكتروني للتسجيل لمن يرغب في تلقي اللقاح.

وقالت الوزيرة المصرية: من المتوقع أن يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19، مشيرة إلى أن الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض، وهذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما يُعلن رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إنها سجلت 1226 إصابة جديدة بفايروس كورونا و53 وفاة، ارتفاعا من 1189 إصابة و43 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفايروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 132541 حالة، من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالات وفاة».

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فايروس كورونا، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفايروس، حيث تم التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.