أعلن مجلس الوزراء الكويتي استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 يناير المقبل، بحسب ما أفادت وكالة «كونا» الكويتية.

وذكرت «كونا» أن مجلس الوزراء قرر عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021، كما قرر المجلس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 يناير 2021 الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء.

وأوضحت أنه ستتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فايروس كورونا.

وكان مركز التواصل الحكومي في الكويت أعلن يوم الإثنين الماضي، إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري حتى أول يناير القادم.