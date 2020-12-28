أكد وزير التنمية المحلية في مصر محمود شعراوي أنه تم غلق 11608 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة.

وأوضح شعراوي أن الإجراء تم بسبب مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات، موضحا أنه تم غلق 4938 محلا تجاريا بـ11 محافظة، وغلق 3480 مقهى في 15 محافظة، وغلق 1829 ورشة صناعية و34 سوقاً تجارية.

ووجه وزير التنمية المحلية المصري، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، إضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحلات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وتفعيل القانون على غير الملتزمين.