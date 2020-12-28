إثر إعلان إصابتها بفايروس كورونا (الجمعة) الماضية، أكد أصدقاء الفنانة المصرية يسرا (الإثنين) أنها تعاني من صعوبة بالغة في التنفس، وتستعين بأسطوانة أكسجين لتتخطى هذه الأزمة.ووفق وسائل إعلام مصرية، يتابع مسؤولو وزارة الصحة حالة يسرا مؤكدين التزامها ببروتوكول العلاج الذي تقره الوزارة، بما لا يستدعي نقلها لأحد مستشفيات العزل.بدوره، قال المغني «أبو» لبرنامج MBC ترندنغ أمس: «تنفس يسرا ليس جيداً، وصوتها صعب جدا، نأمل أن تتحسن».فيما أكدت إلهام شاهين أن صديقتها يسرا تعاني من الأعراض الأكثر شراسة للفايروس، كتكسير الجسم والإرهاق الشديد.يذكر أن آخر أعمال يسرا كان مسلسل «خيانة عهد»، الذي عرض في رمضان 2020.