طور باحثون ألمان كاميرا تسمح لفاقدي البصر بالرؤية، ما يفتح باب أمل لمن يعانون مشكلات في الرؤية أو فاقدي البصر بالكامل.ووفق DW الألماني (الإثنين)، تنتج الكاميرا صورا وفيديوهات ثلاثية الأبعاد عبر شاشة تجسيمية 3D وعدد كبير من البيكسلات التي تتغير حسب الصورة لتشكيل لقطة ثلاثية على سطح الشاشة، ما يتيح للمستخدم لمسها أثناء التصوير والشعور بما تلتقطه، وحين يعجب بما يراه، ينقر الصورة ويحفظها ليتمكن من تحسس الملف الثلاثي في وقت لاحق.ويؤدي الابتكار دور كاميرا وألبوم صور رقمي حقيقي لفاقدي البصر في وقت واحد، لاسيما أن مثل هذه التصاميم تنطوي على تحديات عدة لمحاكاة هذه الحاسة.