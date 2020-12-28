يحاول الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل إقناع ملكة بريطانيا بالموافقة على عودتهما للحياة الملكية، وعللا ذلك برغبتهما المشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ95 لميلاد إليزابيث الثانية في أبريل 2021، وميلاد دوقة أدنبرة الـ100، ومراسم إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا أول يوليو القادم. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية (الإثنين)، قرر الزوجان الحديث وجها لوجه مع الملكة خلال زيارة قريبة، فيما علق المؤرخ الملكي أندرو مورتون: «قرار العودة سيستغرق بعض الوقت وبإمكانهما متابعة الاحتفالات عبر تطبيق زووم».وتخلى الزوجان الملكيان عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة البريطانية المالكة في يناير 2020، وقالا إنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي.