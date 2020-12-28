في مفاجأة تقنية، تصدّر تطبيق «تيك توك» قائمة تطبيقات الهواتف المحمولة الأكثر تحميلا خلال عام 2020، وفق شركة «آبل أونيون» المتخصصة في تحليلات تطبيقات الهواتف التي أصدرت تقريرها أخيراً.وبذلك يقفز «تيك توك» 3 مراكز متجاوزا «فيسبوك»، من حيث إجمالي التنزيلات وإنفاق المستهلك، وعدد المستخدمين النشطين شهرياً، بينما ظلت التطبيقات التابعة للموقع الأزرق تهيمن على القائمة، إذ جاء «فيسبوك» في المركز الثاني، يليه تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» في المرتبة الثالثة، ثم تطبيق مؤتمرات الفيديو «زووم» رابعا الذي انتعش خلال جائحة كورونا، وأخيرا تطبيق إنستقرام.كما شملت القائمة تطبيقات أخرى بينها قوقل Meet وسناب شات وتيليقرام وLike.