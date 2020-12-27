تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي، تنطلق فعاليات مهرجان الشتاء بمدينة السيح (الخميس) القادم.ويشمل المهرجان الذي تنظمه بلدية الخرج في الساحة الواقعة غرب قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بحي العزيزية عددا من الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية المخصصة للأطفال، بجانب مسرح الطفل، وركن خاص للرسم بمشاركة نخبة من الرسامين المحترفين.وفي سياق آخر، نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس دورة تدريبية في «أساسيات التصوير الضوئي» للنساء وذلك بقاعة المعارض بالجمعية، وتستمر ليومين، تتناول فيها أبرز قواعد عناصر الصورة الناجحة وبعض التطبيقات على الكاميرا، إلى جانب أنواع الكاميرات والعدسات والإعدادات ومثلث التعريض وأشكال الإضاءة وقواعد تكوين الصورة.