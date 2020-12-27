أطلق تطبيق التراسل الفوري «Signal» ميزة التشفير من البداية إلى النهاية لمحادثات الصوت والفيديو الجماعية، ما يمكن 5 مشاركين من التواصل بأمان.ووفق موقع «web.archive» التقني (الأحد)، ينصح مهندسو التطبيق بتثبيت أحدث إصدار لضمان عمل الميزة بكفاءة، وعند الرغبة في بدء اجتماع فيديو، يتم فتح مجموعة الدردشة المعنية، ثم الضغط على زر «Videochat» في الأعلى، وسيتلقى أعضاء المجموعة رسالة تشير إلى بدء مكالمة جماعية.ويوفر التطبيق إجراء مكالمات صوتية ومرئية وإرسال رسائل نصية ورسائل ذاتية الاختفاء على غرار «واتساب»، إضافة إلى ميزة أمان الشاشة Screen Security، التي تتيح للطرف الآخر أخذ لقطات من محادثاتك في التطبيق.