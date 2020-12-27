كشف علماء ألمان أن عقار «لوبيراميد» المضاد للإسهال سيفتح باب أمل لإنهاء معاناة المصابين بالسرطان، بعدما أثبتت تجارب سريرية إيجابيته في علاج الورم الأرومي الدبقي الذي يصيب الدماغ أو الحبل الشوكي.ووفق DW الألماني، توصل علماء جامعة «غوته» أن الدواء يحفز الخلايا السليمة على مقاومة الخبيثة، وذلك بتفاعله مع الخلايا السرطانية ليتم توليد استجابة في الشبكة الإندوبلازمية، المسؤولة عن تخليق البروتين، ما يؤدي إلى تدمير ذاتي للخلايا السرطانية. وتحافظ هذه الآلية «الالتهام الذاتي للخلايا» على صحة الخلايا السليمة عبر تخلصها من الأجزاء التالفة، وبالفعل لم تتمكن الخلايا السرطانية التعامل مع هذه الآلية، ما أدى إلى تدميرها لنفسها.