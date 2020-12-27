انضمت المطربة المغربية أسماء لمنور إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، وفق ما أعلن شقيقتها ياسين، (الأحد)، ما يجعلها أول فنانة مغربية وعربية تنضم إلى نادي رياضي كروي، مؤكدا أن القرار جاء لرغبتها في تشجيع المرأة الرجاوية والمغربية على الانخراط في النوادي المغربية، والضغط لتأسيس فروع كرة القدم النسوية في جميع الأندية المحلية. وقالت لمنور على حسابها في «فيسبوك»: «لأول مرة في حياتي انخرطت في نادي الرجاء العالمي، ما عمر كانت عندي الرغبة في الانخراط وكنت نفضل نشري بطائق اشتراك لي ولبعض محبي الرجاء».بدوره، تلقى المصري رامز جلال تحذيراً شديد اللهجة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أمس، إذ أكد رئيسه كرم جبر أنه سيفعل لائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب التي تسخر من الفنانين لاسيما في شهر رمضان. وقال: «التسلية بالسخرية من أسوأ أنواع البرامج.. لا أتحدث عن برنامج بعينه، ولكننا لن نتساهل مع أي فنان يهين ضيوفه ويجعلهم يصرخون ويبكون»، في إشارة إلى برامج رامز جلال السنوية وآخرها «رامز مجنون رسمي»، الذي منع بثه في أي وسيلة إعلامية داخل مصر بعدما ورد بيان مستشفى الأمراض النفسية ضد البرنامج وتضرر الكثير من المشاهدين من محتواه.من جهتها، قررت المطربة اليمنية بلقيس تحدي فايروس كورونا، بإحيائها حفلة غنائية في الإمارات الخميس القادم، بمشاركة ماجد المهندس، في أولى حفلاتها بعد ما أحيت حفلة «أون لاين» بمشاركة والدها أحمد فتحي في أبريل الماضي، ونشرت صورة لهما وهي تقبل يده، وعلقت:«أحلا وأجمل بث لايف في تاريخ الإنستا بيجمعني مع بابا الحبيب». وطرحت بلقيس أخيراً دويتو مع الإماراتي عيضة المنهالي بعنوان «بحر ركبة»، وهو عمل غنائي من أشعار وألحان المنهالي، حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الخليجي والعربي.