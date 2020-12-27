كشف لـ«عكاظ» استشاري زراعة الأسنان وطب الأسنان التجميلي الدكتور زياد ربايعة أن هناك 4 حالات تحول بين المريض وإجراء زراعة الأسنان، إلا بعد عرضها على المتخصصين ومن ثم تحديد إمكانية زرع أسنان من عدمه.وقال ربايعة إن الممنوعين من هذه العمليات هم الأشخاص دون سن 18 عاماً، ومرضى ضغط الدم المرتفع غير المنضطبين في تعاطي العلاجات اللازمة، ومرضى السكري فاقدون السيطرة على أغذيتهم وأدويتهم، والمصابون بأمراض هشاشة العظام.