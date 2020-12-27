فقدان الشم والتذوق من الأعراض المزعجة لفايروس كورونا، ولهذا قدم أطباء بريطانيون 5 نصائح لاستعادتهما بعد التعافي.ووفق صحيفة «ميرور»، (الأحد)، أكد الأطباء أن الثوم أحد المضادات القوية للفايروسات ومعزز للمناعة، إذ يهدئ التهابات ممر الأنف ويسهل التنفس، ويمكن خلط الثوم المطحون بالماء الساخن والليمون ليفي بالغرض.وتكمن فوائد الفلفل الأحمر في المكون القوي «الكابسيسين» المحفز للحواس والمحسن لأدائها، ومحارب نزلات البرد، وينصح بشم 3 زيوت عطرية (الورد والقرنفل والأوكالبتوس) لـ30 ثانية 3 مرات يومياً، علاوة على شم روائح الشامبو والصابون وتوابل الطبخ، إضافة لتناول زيت الخروع، لغناه بمضادات الأكسدة ما يقلل التهاب الجيوب الأنفية والأورام الحميدة.