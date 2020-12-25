أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، العثور على سلالة جديدة من فايروس كورونا في 8 دول أوروبية، داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية.



وكتب كلوج على حسابه في تويتر اليوم (الجمعة): «حددت 8 دول في المنطقة الأوروبية نوعًا جديدًا من كوفيد 19 سلالة (COVID-19 VOC-202012/01). ومن الضروري تعزيز تدابير الحماية الحالية».



وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على التباعد، وارتداء الأقنعة، وكذلك البقاء في ما يسمى بـ«فقاعات الدعم» التي تسمح لك بتكوين دائرة من الأصدقاء أثناء الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية.



وأضاف كلوج أن السلالة الجديدة، على عكس السلالة السابقة، من المرجح أن تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر. وشدد على أن اليقظة مطلوبة أثناء استمرار دراسة متغير كوفيد الجديد.